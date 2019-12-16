رئيس الصين يؤكد موقفه الثابت حول سياسة "دولة واحدة ونظامين" مع هونج كونج

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" ،اليوم الاثنين، أن الحكومة المركزية ستواصل دعمها لعمل حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بقيادة "كاري لام"، مشددًا على ثبات موقف بكين بشأن تطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامين" ومعارضة أية قوى خارجية تتدخل في شؤون هونج كونج.

وقال بينج –خلال لقائه الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" في العاصمة (بكين) حيث استمع إلى

تقريرها حول الوضع الراهن في المنطقة وأعمال الحكومة هناك– إن هونج كونج شهدت خلال العام الحالي أصعب وضع بعد عودتها إلى الوطن الأم، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية تشيد بأعمال الرئيسة التنفيذية للمنطقة.وأضاف بينج أنه أكد –في خطابه خلال اللقاء الـ11 لقادة دول البريكس في البرازيل الشهر الماضي– موقف الحكومة المركزية تجاه الوضع في هونج كونج، وأن عزيمة الحكومة المركزية على حماية سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية وتطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامين" ومعارضة أية قوى خارجية تتدخل في شئون هونج كونج لن تتزعزع.وتابع بينج أن الحكومة المركزية ستواصل دعمها لعمل حكومة منطقة هونج كونج بقيادة كاري لام، ودعم شرطة هونج كونج لتنفيذ القانون بشكل صارم وعادل، ودعم القوى المحبة للوطن، داعيًا مختلف الأوساط في المنطقة الإدارية إلى التضامن والعمل معًا لإعادة هونج كونج إلى المسار الصحيح.