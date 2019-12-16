مباحثات إماراتية قبرصية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس البرلمان القبرصى ديميتريس سيلوريس، العلاقات الثنائية وما شهدته من تطورات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة شرقالمتوسط.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ، حرص بلاده على تنمية مجالات التعاون والشراكة مع قبرص بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين، مشيرا إلى الدور المحوري للبرلمانات في بناء جسور التفاهم و التعاون بين الدول و الشعوب و التصدي للفكر المتطرف و نزعات العنصرية و الكراهية وتبني القضايا العادلة بما يدعم أسس السلام والعيش المشترك في العالم.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان القبرصي أهمية تنمية جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البرلمانية والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الشأن، مشيدا بمبادرات دولة الإمارات في نشر قيم التسامح و التعاون و التعايش المشترك واهتمامها ببناء جسور التواصل والتعارف بين الشعوب إضافة إلى دورها المهم في دعم جهود التنمية والتقدم واستقرار المجتمعات.
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