إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 169

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرية "العراقيب" الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 169 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن "العراقيب": "اليوم تم هدم قرية العراقيب للمرة 169

على التوالي".

Advertisements

وأضاف: "تمت عملية الهدم في الوقت الذي تواجد فيه السكان في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر بملكيتهم لأراضيهم، وهو إن دل على شيء فإنما

يدل على أن المؤسسة الإسرائيلية تتصرف مثل العصابات".

وجدد التأكيد على أن أهالي القرية سيعيدون بناء قريتهم، رغم الهدم المتكرر.

وصرح الطوري: "لن ننحني ولن نفرط بأرض العراقيب، والهدم لن يثني السكان عن الاستمرار بنضالهم حتى نيل حقوقهم وسيعدون بناء قريتهم رغم الأجواء الباردة جدا".