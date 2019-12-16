الشهر الجاري ..السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الـ (٢٢) ومكتبه التنفيذي يومي ٢٢و٢٣ديسمبر الجاري وذلك بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اختيار مدينة الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام٢٠١٩،ومن المقرر أن تتسلم المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المضيفة رئاسة الدورة الحالية من جمهورية مصر العربية التي تولت رئاسة الدورة السابقة،وبمشاركة وزراء السياحة العرب أو من يمثلهم والعديد من المنظمات والاتحادات العربية والدولية والأمانة العامة للجامعة العربية.

صرحت بذلك اليوم الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، وقالت الظاهر إن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات الهامة المعنية بأمور السياحة في الدول العربية ومن أهمها مناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد بتونس أكتوبر الماضي بشأن

متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية .



وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا النظر في الموافقة على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة لجنة تحديث وتطوير الاستراتيجية العربية للسياحة وذلك بموجب قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن.

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وأضافت أن الاجتماع سيبحث أيضا تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة وبحث عدد من الحلول المقترحة لمواجهة التحديات التي تواجه تفعيل هذا المحور.



كما يبحث الاجتماع دعم قطاع فلسطين في مجال السياحة وذلك تنفيذا لمقرراتً قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران

بالمملكة العربية السعودية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في القدس خلال الفترة(٢٠١٨-٢٠٢٠) .



ويستعرض الاجتماع نتائج وتوصيات منتدى السياحة في المنطقة العربية الذي يعقد بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للسياحة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويناقش الاجتماع موضوع حول تحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة المقدم من مجلس وزراء الداخلية العرب واهميه التنسيق بين الهيئات والشركات السياحية وأجهزه الشرطة العربية وأجهزة الإعلام لنشر الوعي الأمني السياحي وتأمين حركة السياحة الوافدة.

والملتقى العربي الثاني للأمن السياحي "السياحة والأمن رافدان للتنمية" المقدم من المنظمة العربية للسياحة الذي يعقد بصفة دورية كل عام لتحقيق أمن وسلامة السائح وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن .

ويبحث المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية المقدم من المنظمة العربية للسياحة بعد تضمينها بمعايير السلامة والاستقرار والأمن السياحي .

وسيتم خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس لعامي (٢٠٢٠-٢٠٢١) وانتخاب رئيس المكتب التنفيذي .