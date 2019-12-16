أمين عام الناتو: الحلف يواجه أكثر وضع أمني تعقيدا منذ تأسيسه

حذّر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، من أنّ الحلف يواجه أكثر بيئة أمنية تعقيدا منذ تأسيسه قبل 70 عاما.

يأتي التحذير من التحديات الأمنية التي تواجه الحلف، في وقت تسود الخلافات بين أعضائه، وهي توتّرات طغت على قمة الحلف الأخيرة في الرابع من ديسمبر الجاري على مشارف العاصمة البريطانية لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجموعة.

وتعهّد قادة حلف شمال الأطلسي الـ29 بالتضامن لمواجهة التهديدات ه=خاصة من الإرهاب، لكن المشاعر السيئة استمرت حتى نهاية اجتماع الحلف الذي تواصل يومين.

وقال ستولتنبرغ، في ألقاه خطاب في الكويت، إنه "في كل هذه السنوات، لم يختبر حلف الناتو بيئة أمنية أكثر تعقيدا من تلك التي (يواجهها) اليوم".

وتابع "من أجل الحفاظ على أمننا، علينا أن نكون (...) مستعدين للرد على التهديدات الصادرة من كل الجهات، برا وبحرا وجوا وفي الفضاء والفضاء الخارجي، وكذلك من قبل الدول والجماعات الأخرى".

وخيّم على لقاءات القمة الأخيرة للحلف تبادل الانتقادات عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أنّ الحلف الأطلسي في حالة "موت سريري".

لكن، ورغم الخلافات، نجح القادة في الاتفاق على "إعلان لندن". وكان هذا البيان الأول الذي يعترف فيه الحلف بالتحدي الاستراتيجي المتزايد. كما أكّد البيان الحاجة إلى رد فعل منسق أقوى ضد الإرهاب.

وفي وقت لاحق، قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي إن لقاء لندن أظهر "وجود خلافات بين الحلفاء". ولكنه أضاف "على الرغم من الخلافات، أظهرنا وحدة في مهمة الناتو الأساسية- وهي الدفاع وحماية بعضنا".