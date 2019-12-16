استقالة مسؤول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

قدم المفوض السامي للمعاشات جان-بول ديليفوي، التي يتبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالته من منصبه اليوم الاثنين .

وأعلن مكتب المسؤول الفرنسي استقالته من منصبه.

تأتي الاستقالة بعد انتقادات شديدة تعرض لها ديليفوي بعد الكشف عن توليه مناصب إضافية لا يتقاضى عن معظمها مقابلا، دون أن يدرج عددا منها في بيان إلزامي خاص.

وتسبب هذا في إحراج الحكومة، وسط إضرابات يقوم بها محتجون على الإصلاحات التي قد تجعل بعض العمال، خاصة في مجال النقل العام، يخسرون حقوقهم في التقاعد المبكر، بينما سيضطر آخرون إلى إرجاء تقاعدهم إذا ما كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعد كامل.

وتعهد ديليفوي، الأسبوع الماضي، بإعادة أموال كان تقاضاها من عمل في مؤسسة بحثية بعد توليه المنصب الخاص بإصلاحات التقاعد. كما تقول المعارضة، المنتمية إلى تيار الوسط، أن احتفاظه بعمل غير مدفوع الأجر في مؤسسة تدريبية تركز على قطاع التأمين قد ينطوي على تضارب في المصالح.