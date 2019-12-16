الرئيس العراقي يتسلم قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء

تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الاثنين، قائمة بعدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء.

ويذكر أن قال أعضاء بالبرلمان، الإثنين، إنه لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، بشأن ترشيح أحد الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبدالمهدي من منصبه.

وحسب القانون الدستوري العراقي، في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما يقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد.