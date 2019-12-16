كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يتسلم قائمة الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن قال أعضاء بالبرلمان، الإثنين، إنه لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، بشأن ترشيح أحد الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبدالمهدي من منصبه.
وحسب القانون الدستوري العراقي، في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما يقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد.
وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبرالجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.