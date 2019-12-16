الرئاسة اللبنانية: عون المؤتمن على الدستور حريص على التزامه نصا وروحا

وجاء في حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم يسمح بمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.

وتدور خلافات بين الأحزاب الرئيسية اللبنانية بشأن تشكيل حكومة جديدة ومن المتوقع تسمية سعد الحريري رئيساً للوزراء، لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.

ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.

على صعيد متصل، غطى دخان الغاز المسيل للدموع وسط بيروت، في الوقت الذي طاردت فيه قوات الأمن محتجين قرب مبنى البرلمان اللبناني، أمس (الأحد)، في ثاني يوم من الاشتباكات بالشوارع والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.