كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || تركيا تهدد مرة أخرى بإغلاق القواعد الأمريكية

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق قاعدتين في تركيا حيث يتمركز الجنود الأمريكيون "اذا لزم الامر"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || فرنسا تدخل أسبوعًا جديدًا من الإضرابات

دخلت إضرابات النقل الفرنسية ضد الإصلاح المخطط لنظام المعاشات التقاعدية يومها الثاني عشر، اليوم الاثنين، مع استمرار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المضي قدمًا في خططهان وفقا لشبكة ايه بي سي نيوز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || مصادر تكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد في العراق

أعلنت مصادر عراقية، اليوم الإثنين، أن التوافق على اسم رئيس وزراء العراق الجديد سيتم قبل الخميس القادم، حسبما ذكرت قناتي "العربية" و"الحدث".

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