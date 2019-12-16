كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع التركي: أنقرة ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، على أن أنقرة ليست لديها مشكلة مع الأكراد، وإنما منظمات إرهابية.

التزامت تركيا بمحاربة المنظمات الإرهابية مثل داعش، وحزب العمال الكردستاني، المعين من قبل أنقرة كمجموعة إرهابية، ووحدات حماية الشعب الكردي (YPG)، أكبر عنصر في القوات الديمقراطية السورية، التي تعتبرها تركيا امتدادًا حزب العمال الكردستاني في سوريا وغيرها، لم يتغير.

وقال وزير الدفاع التركي، في خطاب ألقاه في منتدى الدوحة التاسع عشر، الذي عقد في قطر "ليس لدينا أي مشاكل مع الأكراد أو أي عرق آخر"، مضيفاً إن "العملية العسكرية التركية في شمال سوريا هي جهد لمكافحة الإرهاب ولا تستهدف عرقًا محددًا".

وأشار أكار، إلى أن العالم يمر بمرحلة حساسة، تزداد فيها المخاطر والأطراف التي تهدد العلاقات الدولية،مشدداً على أن الجماعات المتطرفة لا تشكل تهديدًا لبلدانها فحسب، بل للمجتمع الدولي أيضًا.

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