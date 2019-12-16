كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس البرلمان الليبي: الجيش الوطني تلقى أوامر من "حفتر" بضرورة حسم الأمر بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مستشار رئيس مجلس النواب الليبي

قالفتحي المريمي، إن "عملية طرابلس الأخيرة جارية في عملية تحرير العاصمة طرابلس، ولكن ساعة الحسم تحددت بعد أن تم وضع الخطط والاتفاقيات اللازمة".



وأضاف فتحي المريمي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "العملية تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى أن الجيش الوطني الليبي على جاهزية عالية، وتلقى أوامر من المشير خليفة حفتر بضرورة حسم الأمر في طرابلس وطرد كافة المليشيات المسلحة منها.



وأوضح لـ"الخليج 365"، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مرفوضة بشكل كبير، مؤكداً على أن جميع طوائف المجتمع الليبي في غرب وشرق وشمال ليبيا خرجوا في مظاهرات؛ لرفض الاتفاقية المعيبة وكذلك مجلس النواب رفض تمريرها، كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بخطاب للأمين العام للأمم المتحدة يطلب منه عدم الاعتراف بالاتفاقية.



وبين أنه في حالة دخول قوات تركية لليبيا، فإن الجيش الليبي سيتصدي لها وهو مستعد لذلك والشعب الليبي مؤيد للأمر، مشيراً إلى أن الشباب القادرين على حمل السلاح مستعدون للتطوع، من أجل القتال ضد القوات التركية أو أي دولة تحاول التدخل في الشان الليبي عسكريا.

