الرئيس الصيني يعلن دعمه لرئيسة هونغ كونغ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، دعم رئيسة هونغ كونغ كاري لام، وذلك خلال اجتماع بينهما في بكين.

وتأتي زيارة لام الثالثة والأخيرة خلال عام 2019 لبكين، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة منذ 6 أشهر مظاهرات مناهضة الحكومة.

وقال جين بينغ في اللقاء إن "لام كانت شجاعة للغاية في محاولتها لإصلاح المشاكل الاجتماعية بهونغ كونغ خلال أصعب وأكثر فترة تعقيداً منذ تسليم هونغ كونغ للصين عام 1997، بعدما خضعت للحكم البريطاني لمدة 150 عاماً".

وأكد التزام بكين بمبدأ دولة واحدة ونظامان، الذي يهدف لضمان الحكم الذاتي لهونغ كونغ حتى عام 2047، كما حذر من التدخل الأجنبي في شؤون هونغ كونغ، وأشاد بجهود حكومة هونغ كونغ لتعزيز اقتصاد المدينة المتداعي عبر حزم إنقاذ وحوافز مالية.

ويعد هذا أول لقاء بين الرئيس الصيني ولام، منذ أن فاز مرشحون مؤيدون للديمقراطية في الانتخابات المحلية في هونغ كونغ الشهر الماضي، فيما تعد ضربة لإدارة لام المؤيدة لبكينـ وأعرب الرئيس الصيني عن دعمه لشرطة هونغ كونغ، التي تراجعت شعبيتها نتيجة اتهامات واسعة النطاق بعنف الشرطة ضد المتظاهرين.