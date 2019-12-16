نهضة الزمامرة يقيل مدربه فرتوت

قرر نادي نهضة الزمامرة لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقالة مدربه الأول، يوسف فرتوت، من مهامه، وذلك بسبب سوء النتائج.

وبعث الفريق الأزرق رسالة إلى مدربه، يخبره فيها انتهاء مهامه مع الفريق، وذلك على إثر هزيمته في مباراتين اثنتين متتاليتين على أرضية ملعبه، ما خلف غضبا كبيرا من مسؤولي ومكونات الفريق.

وقرر النادي تكليف مساعد فرتوت، محمد بورجي، بمهمة الإشراف على الفريق الأول بشكل مؤقت، في انتظار الكشف عن اسم المدرب البديل، الذي سيدرب الفريق في ما تبقى من دورات هذا الموسم في البطولة الاحترافية.

ويحتل نهضة الزمامرة المركز 13 في ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 8 نقاط، على بعد نقطة وحيدة عن صاحب المركز قبل الأخير.