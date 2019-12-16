3.3 مليون يهوديّ هاجروا إلى إسرائيل منذ 1948

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ 3.3 ملايين يهودي هاجروا إلى دولة الاحتلال منذ عام 1948، وقالت الدائرة في تقريرٍ لها، إن 43.7 بالمائة من هؤلاء المهاجرين اليهود قدموا إلى إسرائيل منذ العام 1990.

وأشارت إلى أنه في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، وصل إلى إسرائيل 27 ألف و300 مهاجر يهودي جديد بارتفاع نسبته 20 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أنّ عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل في العام 2018، بلغ 37 ألفًا و200 مهاجر.

واستنادًا إلى معطيات إسرائيلية رسمية، فإنه في بداية العام 2018، بلغ عدد اليهود في العالم حوالي 14.7 مليون نسمة من بينهم 6.6 ملايين في إسرائيل و5.7 ملايين في الولايات المتحدة، والباقي موزعين حول العالم وبخاصة في أوروبا.

وذكر التقرير، أنّ منذ عام 1948 حتى 2017، هاجر 732 ألف إسرائيليًا إلى خارج البلاد، ولم يعودوا إليها، هذا العدد شامل الوفيات، وبحسب تقدير مركز الإحصاء أن عدد الإسرائيليين حتى نهاية عام 2017، يتراوح بين 516 ألف و599 ألف إسرائيليّ لا يشمل أولادهم الذين ولدوا خارج البلاد.

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أرشيفية (أ ف ب)

وبدأت هجرة اليهود من دول الاتحاد السوفيتي السابق، إلى إسرائيل، بشكل جماعي قبيل وعقب انهياره، حيث تفيد إحصائيات رسمية أن حوالي 1.6 مليون يهودي سوفيتي بما فيهم زوجاتهم وأزواجهنّ وأبنائهم من غير اليهود) وصلوا بين عامي 1989 و2006)

ويمنح قانون حق، "العودة إلى إسرائيل" الذي سنّته الكنيست عام 1950، لكل يهودي في العالم، بالهجرة إليها والحصول على جنسيتها بشكل فوري، بالمقابل تمنع إسرائيل تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تم تهجيرهم منها عام 1948.

وتعمل وكالات يهودية على تشجيع اليهود في العالم على الهجرة لإسرائيل، وبحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يبلغ عدد سكان إسرائيل، 8.9 ملايين شخص، من بينهم أكثر من 1.5 مليون (عربي فلسطيني) ويشكلون 20% من السكان.