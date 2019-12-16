شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على مسؤولين من جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان اتهمتهما بتأجيج الصراع في البلاد، وذلك في أحدث خطوة للضغط على الساسة هناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف بيان الوزارة أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك أُدرجا على اللائحة السوداء لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما لعملية السلام.

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