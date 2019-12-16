شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: 304 قتيلاً في المظاهرات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

• اعتقال الآلاف بينهم أطفال أعمارهم دون الـ 15 خلال حملات أمنية

قالت منظمة العفو الدولية إن 304 أشخاص على الأقل قتلوا خلال اضطرابات مناهضة للحكومة في إيران اندلعت الشهر الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أن الآلاف اعتقلوا من بينهم أطفال سنهم لا يتجاوز الخامسة عشرة خلال الحملة الأمنية التي أعقبت الاحتجاجات.

Advertisements

وكانت العفو الدولية قد قالت هذا الشهر إن 208 على الأقل قتلوا في الاحتجاجات.

ورفضت السلطات الإيرانية الأرقام التي تصدرها العفو الدولية لكنها لم تصدر بعد عددا إجماليا رسميا لقتلى الاحتجاجات الأعنف في البلاد منذ عقود.

وقالت "قتل 304 على الأقل وأصيب الآلاف بين يومي 15 و18 نوفمبر عندما سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة".