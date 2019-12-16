شرطة دبي: القبض على رئيس منظمة 'ملائكة الموت'

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم "الإنتربول" وأشدها خطورة.
وبحسب البيان فقد صدرت بحق المتهم مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.
وأضاف البيان أن المتهم دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول، بحسب "رادار نيوز".
وبحسب القائم العام لشرطة دبي فقد دخل المتهم أراضي الدولة عبر مطار دبي مستخدما أوراقا ثبوتية رسمية، بهوية غير هويته، قادما من هولندا، وأقام في أحدى ضواحي دوبي، واستعان بمساعدين من جنسيات مختلفة لتلبية احتياجاته.
ويواجه المجرم قائمة طولية من التهم كجرائم القتل والإتجار بالمخدرات من خلال تزعمه لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت" الإجرامية.
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