بالفيديو: اجراءات أمنية لحفظ الممتلكات العامة من التهديدات في كربلاء

مع تجدد المواجهات ليلا في كربلاء، اتخذت قوات الامن في كربلاء المقدسة إجراءات احترازية لتأمين المحافظة من التهديدات التي تتعرض لها باستمرار. وتم نصب سيطرات جديدة على مداخل ومخارج المدينة وتعزيز انتشار الاجهزة الامنية. اللجان الشعبية في المحافظة لا تزال تواصل مهامها في حماية الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات ومنع حرق الإطارات في الشوارع الرئيسة.



بعد الاحداث الساخنة التي شهدتها كربلاء بسبب التظاهرات، تعمل قوات الأمن على منع تكرار الخروقات عن طريق تعزيز الجانب الاستخباري لكشف المندسين والقبض عليهم. بعد الاحداث الساخنة التي شهدتها كربلاء بسبب التظاهرات، تعمل قوات الأمن على منع تكرار الخروقات عن طريق تعزيز الجانب الاستخباري لكشف المندسين والقبض عليهم.

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