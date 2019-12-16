حاولي إخفاء الهالات السوداء بهذه الوصفة الطبيعية

يحتوي بيكربونات الصودا على مكونات تساعد على تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة وإعادة النضارة والإشراق إليها.
وفي هذه الحالة يجب مزج ملعقة وسط من البيكربونات مع كوب من الماء الدافئ أو من خلاصة البابونج.
وبعد ذلك تبلل قطعتان من القطن بالمزيج وتطبقان على العينين لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة ثم يتم الغسل بالماء ومسح منطقة أسفلهما بزيت جوز الهند.
ومن أجل التخلص من الهالات نهائياً يفضل تكرار العملية يومياً لمدة لا تقل عن أسبوعين ومع مرور الوقت سيلاحظ أن النظرات أصبحت أكثر إشراقاً وجمالاً.
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