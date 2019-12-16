وزير الامن الايراني يدعو الدول 'الضحية للمخدرات' الى التعاون

وقال علوي، في كلمته خلال مراسم ملتقى المدراء والمساعدين والامناء في لجنة مكافحة المخدرات اليوم، إن كوادر وزارة الامن جاهزة للتعاون مع لجنة مكافحة المخدرات من أجل تحقيق انجازات طيبة في هذا المجال.وأكد علوي على ضرورة التركيز على سبل الوقاية والكشف عن المخدرات وفق اساليب علمية، مشددا كلما أحرزنا التقدم وفق هذه الاساليب فإن النجاحات ستزداد بالتأكيد.

ولفت الى انه ينبغي التركيز في مكافحة جذور الارهاب، كما هو الحال في مكافحته حيث نضطلع بالمسؤولية في هذا الجانب والمخدرات تعد احد اسباب الارهاب وبواعثه.

ولفت الى ان وزارة الامن اتجهت لمكافحة الضالعين الرئيسيين في الاتجار بالمخدرات كما انها اتخذت اجراءات في البلدان الاخرى حول هذا الموضوع وتم تحديد هوياتهم.



واشار الى ان أحد اركان مكافحة المخدرات يتمثل بتبادل التجارب والتعاون القائم مع بلدان الجوار التي باتت ضحية للمخدرات.

واعتبر ان البلدان التي لاتصب عملية مكافحة المخدرات في صالحها لاتقوم بأية خطوات بهذا الشأن، موضحا ان ايران لاتدخر جهدا في هذا المجال ولم تكن يوما غير مكترثة في هذا المجال الذي يشكل تحديا لسلامة البشرية.

ولفت الى ان ورشات انتاج المخدرات الصناعية منتشرة في افغانستان بلد الجوار بكثرة والتي ارتفعت خلال الاعوام الاخيرة وفي المقابل تم القضاء على ورشات انتاج المخدرات في البلاد بفعل الصفعات التي وجهتها وزارة الامن في محافظة البرز /غرب طهران/ وغيرها.

