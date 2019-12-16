بالفيديو: ركود حاد للوضع الإقتصادي داخل الموصل... والسبب؟

ويرى خبراء داخل المدينة، أن تفعيل المعامل وتشغيلها سيسهم في امتصاص الزخم الهائل من البطالة، خصوصا وأن الدولة عاجزة عن توظيف نسبة كبيرة من الخريجين والعاطلين.

سلة خبز العراق في الماضي تُعاني اليوم من ركودٍ حاد مع فقدان الحلول، فأينما تجولت ترى وتسمع شكاوى مواطنيها، بعدم وجود عملٍ يسد رمق عيشهم.



مئة وثلاثون مشروع ستطلقها محافظة نينوى قبل نهاية العام الحالي. فهل ستسهم هذه المشاريع بتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟