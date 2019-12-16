منذ أشهر خيمت على مدينة الموصل غيمة الركود الاقتصادي. فمع إزدياد أعداد البطالة والشح في فرص العمل، باتت الحركة داخل المدينة شبه معدومة، ما سبب استياءً واضحا لدى تُجّار المدينة، مُبيّنين أن قلة الاستهلاك وفقدان العمل سببا رئيسيا بقتل الاقتصاد.
ويرى خبراء داخل المدينة، أن تفعيل المعامل وتشغيلها سيسهم في امتصاص الزخم الهائل من البطالة، خصوصا وأن الدولة عاجزة عن توظيف نسبة كبيرة من الخريجين والعاطلين.
سلة خبز العراق في الماضي تُعاني اليوم من ركودٍ حاد مع فقدان الحلول، فأينما تجولت ترى وتسمع شكاوى مواطنيها، بعدم وجود عملٍ يسد رمق عيشهم.
مئة وثلاثون مشروع ستطلقها محافظة نينوى قبل نهاية العام الحالي. فهل ستسهم هذه المشاريع بتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟
سلة خبز العراق في الماضي تُعاني اليوم من ركودٍ حاد مع فقدان الحلول، فأينما تجولت ترى وتسمع شكاوى مواطنيها، بعدم وجود عملٍ يسد رمق عيشهم.
مئة وثلاثون مشروع ستطلقها محافظة نينوى قبل نهاية العام الحالي. فهل ستسهم هذه المشاريع بتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل؟ أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ركود حاد للوضع الإقتصادي داخل الموصل... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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