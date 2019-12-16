محمد بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع حاكم عام أستراليا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم عام أستراليا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا.

واستهل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللقاء الذي تم في قصر البحر بالترحيب بالجنرال ديفيد هيرلي، مشيرا إلى أن زيارته إلى دولة الإمارات تصب في صالح تعزيز علاقات التعاون والشراكة والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التوفيق والنجاح لحاكم عام أستراليا في مهامه الجديدة وخدمة شعبه وتحقيق تطلعاته.

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وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية-الأسترالية علاقات قوية ومتنامية وشهدت تطورات نوعية على المستويات المختلفة.

وأضاف أن الإمارات وأستراليا تمثلان نموذجين للتعايش والتسامح، وتجسدان القيم الحضارية ذاتها الداعية إلى السلام والعيش المشترك، وهو ما يسهم في تعميق علاقاتهما ودفعها إلى الأمام باستمرار.

من جانبه، عبر ديفيد هيرلي الحاكم العام لأستراليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.

وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية–الأسترالية، معبرا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم هذه العلاقات لما فيه الخير والتنمية للبلدين وشعبيهما.