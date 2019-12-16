محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس البرلمان القبرصي

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وكالة أنباء الإماراتالإثنين 2019/12/16 07:38 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس البرلمان القبرصي
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصي عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي تم في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الجوانب المختلفة للعلاقات الإماراتية–القبرصية على المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية وغيرها.. وما شهدته من تطورات مهمة وآليات وسبل تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تنمية مجالات التعاون والشراكة مع جمهورية قبرص الصديقة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار إلى أن الدور المحوري للبرلمانات في بناء جسور التفاهم والتعاون بين الدول والشعوب والتصدي للفكر المتطرف ونزعات العنصرية والكراهية وتبني القضايا العادلة بما يدعم أسس السلام والعيش المشترك في العالم.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان القبرصي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مؤكدا أهمية تنمية جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البرلمانية والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الشأن.
وأشاد بمبادرات دولة الإمارات في نشر قيم التسامح والتعاون والتعايش المشترك، واهتمامها ببناء جسور التواصل والتعارف بين الشعوب إضافة إلى دورها المهم في دعم جهود التنمية والتقدم واستقرار المجتمعات.. مشيرا إلى العديد من الأسس والقيم المشتركة التي تجمع بلاده ودولة الإمارات.
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