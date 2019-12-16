القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر بنك السودان المركزي، الإثنين، قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها مؤخرا، ضمن خطة تفكيك نظام الإخوان الإرهابي.
وأوضح البنك المركزي السوداني، في تعميم للمصارف أن الإجراء يأتي وفق لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، والخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل.
ووجه المركزي السوداني، كافة المصارف بإنفاذ قرار تجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
وتم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي، استنادا إلى قانون تفكيك نظام ١٩٨٩، وإزالة التمكين".
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي السوداني" يجمد أرصدة نقابات إخوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.