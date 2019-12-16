"المركزي السوداني" يجمد أرصدة نقابات إخوانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر بنك السودان المركزي، الإثنين، قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها مؤخرا، ضمن خطة تفكيك نظام الإخوان الإرهابي.

وأوضح البنك المركزي السوداني، في تعميم للمصارف أن الإجراء يأتي وفق لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، والخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل.



ووجه المركزي السوداني، كافة المصارف بإنفاذ قرار تجميد وحجز أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.



وتم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي، استنادا إلى قانون تفكيك نظام ١٩٨٩، وإزالة التمكين".