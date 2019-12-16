بكين: قدمنا احتجاجات شديدة لأمريكا على طردها مسؤولين صينيين اثنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العلم الأمريكي بجانب العلم الصيني

قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية في بكين يوم الاثنين إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة إلى الولايات المتحدة بسبب طردها اثنين من المسؤولين الصينيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن الحكومة الأمريكية تحركت سرا لطرد مسؤولين اثنين في السفارة الصينية في وقت سابق هذا العام بعد أن دخلا قاعدة عسكرية بسيارة.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن من المعتقد أن أحد المسؤولين الصينيين ضابط مخابرات يتستر وراء الصفة الدبلوماسية.