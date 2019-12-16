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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية: السلام الشامل يتطلب الالتزام بالمسار الأممى
الإثنين 16 ديسمبر 2019
بحث وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى ، اليوم الإثنين، مع السفير الروسى لدى اليمن ، فلاديمير ديدوشكين ،العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تنسيق مواقف البلدين فى المحافل الدولية.
و أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن الجانبين استعرضا التطورات على الساحة اليمنية ، حيث أكد وزير الخارجية أن السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الأممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاث.
وشدد على حرص الحكومة تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في البلاد ، داعيا إلى ضرورة تنفيذ "اتفاق ستوكهولم " بما يعزز فرص السلام في اليمن .
ومن جهته ، أكد السفير الروسي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن..مجدداً وقوف بلاده إلى جانب اليمن ومساعدته للخروج من أزمته الراهنة.
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