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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تحذر رعاياها من الاحتجاجات في فرنسا
الإثنين 16 ديسمبر 2019
حذرت وزارة الخارجية الروسية رعاياها في فرنسا من احتمال زيادة الإجراءات الأمنية، التي قد تتبعها السلطات الفرنسية يوم غد الثلاثاء جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وذكر مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية أنه يتوقع خروج مظاهرات في المدن الفرنسية الكبرى غدا الثلاثاء ضد إصلاح قانون التقاعد في البلاد، وهو ما يعني زيادة الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق وزيادة القيود المفروضة على حركة المرور.
في السياق، جرى تحذير الرعايا الروس ودعوتهم لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات في فرنسا.
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