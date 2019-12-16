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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا ترصد 38 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 21 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب (7) واللاذقية (5) وحماة (5) وحلب (4).
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه جرى رصد 17 انتهاكا آخر للهدنة في محافظات إدلب (8) وحلب (4) وحماه (3) واللاذقية (2).
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 280 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 1.638 طن إلى قرية صماد بريف درعا، بالإضافة إلى إيصال 500 سلة غذائية بوزن حوالي 2.450 طن إلى قرية جب الشعير بريف الرقة.
وأوضح البيان أنه تم بشكل عام تنفيذ 2285 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات بلغ حوالي 3833 طنا.
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