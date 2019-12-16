عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الناتو: نساعد العراقيين للحيلولة دون ظهور داعش مرة أخرى

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أكد الأمين العام الناتو ينس ستولتنبرج أن الحلف يساعد العراقيين للحيلولة دون ظهور تنظيم الدولة مرة أخرى، والذي لا يزال يمثل خطرا رغم إحراز تقدم في القضاء عليه.



وأشاد ستولتنبرج، خلال كلمته اليوم الاثنين في جلسة نقاشية أقيمت في مركز الناتو بالكويت بعنوان "15 عاما على مبادرة اسطنبول للتعاون والإنجازات والتطلعات المستقبلية"، بالشراكة مع دول الخليج، قائلا:"أصبحت أفضل وأكثر فعالية، مشددا على أن أمن الخليج من أمن الناتو.

وأكد على تعاون أعضاء مبادرة اسطنبول، والتي تضم الكويت وقطر والبحرين والإمارات مع الحلف، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعاون كل من السعودية وسلطنة عمان غير الأعضاء في المبادرة لما فيه مصلحة أمن منطقة الخليج ودول حلف شمال الأطلسي.

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من جانبه، أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي، في كلمة مماثلة، بالجهود المتعددة لحلف الناتو في عمليات حفظ السلام وضمان الأمن والسلم الدوليين في مختلف أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يؤكد على السياسة الراسخة في الحلف والرامية لردع ومواجهة التحديات الأمنية المتعددة سواء العسكرية منها او المتعلقة بالإرهاب والحرب السيبرانية.

وأكد رغبة الكويت ودوّل مبادرة اسطنبول في التنسيق والتعاون مع الحلف لمواجهة هذه التحديات.

يذكر أن مركز حلف شمال الأطلسي "ناتو" الإقليمي تم افتتاحه في الكويت في عام 2017 واستقبل المركز أكثر من 1000 ضابط وخبير من حلف (ناتو) من أجل التدريب المشترك والتعاون وبناء القدرات.

ويعمل المركز على تطوير إدارة الأزمات والأمن السيبراني وأمن الطاقة والأمن البحري والدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.