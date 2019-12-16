قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت مكان عملها في العقبة- زغرتا أمس ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: "سناء محمد خلف" (مواليد عام 1992، مكتومة القيد)، "الّتي غادرت حوالي الساعة 14:00 من تاريخ 15 كانون الأول 2019 مكان عملها الكائن في العقبة -زغرتا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه".

وطالبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660015/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".