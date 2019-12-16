عطاالله: قراراتنا علنية ولنا الفخر بان نكون بتصرف رئيس الجمهورية

لفت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب جورج عطاالله إلى أن "قراراتنا نقولها علانية دون اللجوء الى التلطي وراء المصادر، لذلك نستغرب كيف استنتج الرئيس المستقيل ان قرارنا كان ايداع أصواتنا بعهدة رئيس الجمهورية ليتصرف بها، مع العلم ان لنا كل الفخر ان نكون بتصرفه لا أصواتنا فقط"، مشيراً إلى أنه "من الناحية الدستورية والقانونية فهل لدولته او فريقه القانوني ان يحدد لنا موقع هذه المخالفة في الدستور؟ الا إذا كان الدستور لديهم وجهة نظر، لا بل نشدد على ان لا شيء يمنع ذلك على قاعدة حرية رأي النائب وان المجلس سيد نفسه".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار عطالله إلى انه "في ما يتعلق بربط طلبه تأجيل الاستشارات بحرصه على مقتضيات الوفاق الوطني، فهل لم تعد المشاورات التي تسبق التكليف مخالفة دستورية أم أن ما يحق له لا يحق لغيره؟ كما كنا نتمنى لو ان حرصه على الوفاق الوطني تجلى بالتنسيق مع شركائه في الحكومة قبل الاستقالة وبتصريف الأعمال طيلة كل هذة المدة".
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