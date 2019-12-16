مجلس اتحاد بلديات ساحل الزهراني دان حملة التطاول على بري

دان مجلس اتحاد بلديات ساحل الزهراني "حملة التطاول التي تستهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شكل الرقم الصعب في كل المعادلات الوطنية وصاحب المبادرات الإنقاذية والإطفائي ، حينما تكثر الحرائق السياسية، من قبل بعض المندسين في الحراك، الذين حولوا حراكهم من حراك مطلبي الى حراك للشغب والشتائم، يستهدف القامات الوطنية الكبرى ورجالات الدولة المشهود لهم اجتراح الحلول اللائقة بحق وطن مهدد".
وفي بيان له، اعتبرالمجلس ان "الإساءة هي اساءة للبنان ولكل اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم ".
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