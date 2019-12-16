مجلس اتحاد بلديات ساحل الزهراني دان حملة التطاول على بري

دان مجلس اتحاد بلديات ساحل ​الزهراني​ "حملة التطاول التي تستهدف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي شكل الرقم الصعب في كل المعادلات الوطنية وصاحب المبادرات الإنقاذية والإطفائي ، حينما تكثر ​الحرائق​ السياسية، من قبل بعض المندسين في الحراك، الذين حولوا حراكهم من حراك مطلبي الى حراك للشغب والشتائم، يستهدف القامات الوطنية الكبرى ورجالات ​الدولة​ المشهود لهم اجتراح الحلول اللائقة بحق وطن مهدد".

وفي بيان له، اعتبرالمجلس ان "الإساءة هي اساءة ل​لبنان​ ولكل اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم ".