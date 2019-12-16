ميقاتي: وصلنا لهذه المرحلة نتيجة التراخي على مدى 50 يوما والحريري هو الأنسب

رأى رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، "أنّنا وصلنا إلى هذه المرحلة نتيجة التراخي على مدى 50 يومًابعدم الدعوة إلى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة"، مبيّنًا أنّه "لو تمّت الدعوة إلى الاستشارات بعد استقالة الحكومة مباشرةً، لكن سُمّي رئيس مكلّف وعمِل على تأليف الحكومة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "اليوم الوقت لتكليف الشخص المسؤول عن تأليف الحكومة، وما يحصل هو خارج الإطار ​الدستور​ي.التأليف قبل التكليف خطأ، وكلّ ماغ حصل فتح بابًا لوضع "فيتو" على هذا وإجراء امتحانات لذاك". وأوضح أنّ "الإحتمالات مفتوحة لما سيحصل الخمسي، فقد يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ من خلال مروحة اتصالات أن يطال ترشيحه مختلف الأطياف، وقد يسمّي أحدًا من قبله، والاحتمال الثالث ألّا يسمّي الحريري أحدًا، ويرمي كرة النار في يدهم ويقل لهم "سمّوا أنتم".

وشدّد ميقاتي على "أنّني ضدّ تأحيل الإستشارات، ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لديه واجبات دستوريّة، ومرفوض ما يحصل على كل الأصعدة"، مشيرًا إلى أنّ "أصبحنا مركز استهزاء بسبب دعوتنا إلى الإسراع في الاستشارات". وذكر أنّ "الحريري قال في بيانه إنّ "​التيار الوطني الحر​" سيترك الخيار لرئيس الجمهورية، لكنّنا لم نسمع بيانًا من "التيار" بهذا الإطار، فلمذا ردّة الفعل قبل الفعل؟".

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ونوّه إلى أنّ "هناك شخصيّات مسيحيّة يفوق عددها الـ20 سيقومون بتسمية الحريري". وأفاد بأنّ "موقف "​حزب القوات اللبنانية​" ثابت بأنّه يريد ​حكومة تكنوقراط​، وقال رئيس الحزب ​سمير جعجع​ إنّ علاقات القوات ممتازة بالحريري وسيدرسون تسميته، لكن لن يعطوا الثقة في حال لم تكن الحكومة مؤلّفة من وزراء تكنوقراط". وأعلن أنّ "من يتكلّمون بطريقة فوقيّة لا يعكسون موقف رئيس الجمهورية، وكلامهم يدلّ علىأنّ لا قراءة مستقبلّية لديهم أو نظرة عن التاريخ".

كما ركّز على أنّ "هناك تحرّكًا محقًّا يتمّ تجاهله وهناك خوف عند الجميع، لذا نريد بأسرع وقت تأليف حكومة إصلاحية إنقاذية من دون أي مراعاة سياسيّة"، مؤكّدًا "أنّنانريد بناء العهد بطريقة يقوم بالاصلاحات المطلوبة ونحن متمسكون بالدستور، ولا أحد يحتمل التفتيش عن جنس الملائكة وتسجيل النقاط".

وشدّد على أنّ "كفى تحميل ​طرابلس​ ما يفوق قدرتها، وهي كانت مثالًا للتعبير الحضاري عن الرأي".وعن الإسم الّذي يرشّحه للتكليف، لفت إلى "أنّه لا يمكننا اختيار شخصيّة بمفردي، فنحن تكتل نيابي، لكن برأيي الحريري هو الأنسب كي يكمل التسوية وكي نختصر الوقت، وهو يعلم بالدء ولديه لائحة بالأوية".