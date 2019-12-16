مسؤول روسي: لا يمكن السماح ببقاء إدلب مرتعاً للإرهابيين

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الدوما الروسي​ ​ليونيد سلوتسكي​ أنه "لا يمكن السماح بأن تبقى إدلب مرتعاً للإرهابيين"، مشيراً إلى أن "الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب ما زال معقداً وأنه لا مفر للإرهابيين الموجودين في هذه المنطقة التي يعتبر تحريرها من الأولويات الروسية في ​سوريا​".

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تكون الأرض السورية مرتعاً للإرهابيين"، مضيفاً: "ما زال أمامنا نحن والزملاء السوريون عمل كبير وخاصة في إدلب لذا إن العملية تتجه ولو ببطء نحو نهاياتها الإيجابية الحتمية".