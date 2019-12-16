النشرة: الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مطار "أبو الظهور العسكري" شرقي إدلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ استقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مطار "أبو الظهور العسكري" شرقي إدلب ووصل مئات العناصر ورتل عسكري ضخم و سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة وسيارات شحن محملة بالذخائر واللوجستيات، اضافة الى ارسال ​روسيا​ لرتل أخر ضم عددا من الدبابات وسيارات زيل عسكرية وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات، وعناصر عنصر مشاة قادمين من مدينة ​خان شيخون​ وقمحانة وتمركزوا في مطار أبو الظهور أيضًا ويأتي ذلك تحضيرا لعمل عسكري ضخم بعد خروقات متكررة من المسلحين في مناطق خفض التصعيد وسيطرتهم مؤخرا على الكتيبة المهجورة ب​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي".

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