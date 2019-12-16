وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن الموافقة على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

أعلن وزير ​الطاقة​ ال​إسرائيل​ي ​يوفال شتاينتز​، أنه "وقع الموافقة على بدء تصدير الغاز من حقلي "ليفياثان" و"تمار" الواقعين في ​البحر المتوسط​ إلى مصر، لتصبح إسرائيل بذلك لأول مرة في تاريخها، مصدّرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمية"، مشيراً الى ان "مصر ستستخدم الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها الداخلية ولتصدير الغاز المسال إلى دول أخرى"، واصفا ذلك بـ "أهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ إبرامهما اتفاق السلام عام 1979".

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