أبدى السفير الكندي الجديد لدى ​بغداد​، أولريك شانون عن "استعداد كندا لنقل خبراتها في النظام الاتحادي إلى بغداد و​إقليم كردستان​ في ​شمال العراق​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ‎ السفير الكندي لدى بغداد: مستعدون لنقل خبراتنا بالنظام الاتحادي للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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