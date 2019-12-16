ابي خليل: ما النص الدستوري الذي يمنع النائب من اعطاء صوته لرئيس الجمهورية؟

أكد عضو تكتل "​​لبنان القوي​​" النائب ​​سيزار أبي خليل​​، "عدم تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في ​الاستشارات النيابية​ والموقف تم الاعلان عنه من قبل رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​، والهدف منه عدم تكرار الفشل أو التعاطي ب​مكافحة الفساد​ كما في الحكومتين الماضيتين، والرغبة بتشكيل حكومة اختصاصيين من رئيسها الى وزرائها، وان تكون حكومة لإنقاذ البلد من وضعه، وتنكب على مكافحة الفساد"، مشيراً الى "ضرورة ان تأخذ ثقة ​مجلس النواب​ والشارع".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح ابي خليل، انه "يجب على الحريري ان يكون لديه قناعة على ضرورة تغير المسار الانحداري، و​التيار الوطني الحر​ وصل الى مرحلة الغاء الذات من اجل انجاح عمل ​الحكومة​"، متمنياً ان "يكون نهار الخميس هو نهار التكليف الحكومي، واتهام الحريري لموقف التيار الوطني الحر هو استباقي"، متمنياً من "البعض ان يقول للتيار وللجميع ما هو النص ​الدستور​ الذي يمنع اي نائب من اعطاء ​رئيس الجمهورية​ اصواتهم"، مشدداً على انه "من غير السهل بتاتاً ان يأتي رئيس حكومة من دون تغطية اي فريق مسيحي، والتيار الوطني الحر كان واضح، وطلب من الحريري تسمية شخصية تتمتع بالكفاءة والنزاهة وان تكون ملتزمة بمسار البلد وتشكل حكومة تساعد على النهوض بالبلد".