رئاسة الجمهورية: الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من احد

أكد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حريص على ​الدستور​ ولا يحتاج الى دروس من احد والتذرع بإيداعه اصوات نيابية لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل اسباب اخرى"، مشيراً إلى أن "الحديث عن "خرق دستوري" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه".

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