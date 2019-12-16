موديز: مساعدة محتملة من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان إيجابية لتصنيفه الائتماني

أعلنت وكالة "موديز" أن مسعى ​لبنان​ للحصول على مساعدة محتملة من ​صندوق النقد​ الدولي و​البنك الدولي​ له تأثير إيجابي على تصنيفه الائتماني ويقلل خطر اضطراب شديد في ​الاقتصاد​ الكلي.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة "دون دعم فني ومالي من ​صندوق النقد الدولي​ والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري ​القطاع الخاص​".

وناقش رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ في لبنان ​سعد الحريري​ يوم الخميس مع صندوق النقد والبنك الدولي إمكانية تقديم مساعدة فنية للبنان في صياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد من أزمة متفاقمة.

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