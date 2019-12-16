الجيش يوضح خطورة إصابة نجمه الراحولي ومدة غيابه عن الملاعب

طمأن نادي الجيش الملكي لكرة القدم أنصار الفريق، بخصوص إصابة نجم الفريق عماد الراحولي، التي تعرض لها، أمس الأحد، أمام الوداد البيضاوي، عن مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وحسب مصادر مقربة من الفريق العسكري، فإن إصابة الراحولي، الذي يعتبر من أبرز الأسماء داخل الفريق، لا تدعو للقلق، ومن المرتقب أن يعود الأسبوع المقبل لتداريب النادي الجماعية.

المصدر نفسه، شدد على أن الراحولي خضع لفحوصات طبية أثبت تعرضه لخلع في الكتف، ومن المرتقب أن يستعيد كامل إمكانياته البدنية هذا الأسبوع، فيما لم يتم الحسم بعد في مشاركته في المباراة القادمة، يوم السبت القادم، أمام نهضة بركان، بالرغم من كون التوقعات الأولية تشير إلى إمكانية غيابه بنسبة كبيرة.