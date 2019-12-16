في أول اجتماع للجنة النموذج التنموي.. الأعضاء يقدمون نبذة عن مسارهم وبنموسى يذكرهم بمهامهم

انطلقت، اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أشغال الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، تحدث شكيب بنموسى رئيس اللجنة، أبرز فيها أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور حول هدفين أساسيين يتمثل أولهما في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات، فيما يتمثل المحور الثاني في رسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف بنموسى أن المهام الموكلة للجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يتعين على المغرب رفعها عن طريق دينامية جديدة، تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.

وقدم أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كل على حدة، نبذة موجزة عن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

وكان الملك محمد السادس قد أشرف الخميس الماضي، على تعيين أعضاء اللجنة التي تتكون، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، تضم شخصيات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، فيما ينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها للملك في بداية الصيف المقبل.