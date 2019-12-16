الإقتصاد الصيني زود 12.79 مليون وظيفة خلال 11 شهرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد المحلي أضاف 12.79 مليون فرصة عمل خلال الـ11 شهرًا الماضية من 2019، ما يتجاوز المستهدف 11 مليون وظيفة.

وأضافت المصلحة أن معدل البطالة سجل 5.1 في المئة من تشرين الأول/ نوفمبر 2019، وهو نفس المعدل في الشهر السابق.

وحسبت مصلحة الإحصاء نسبة البطالة في مناطق في الصين، بحسب عدد السكان العاطلين عن العمل، الذين شاركوا في مسح حالة التوظيف من بينهم العمال المهاجرون في المدن.

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وأطلقت الصين المسح لأول مرة في 2014، ليعكس سوق العمل بشكل أفضل، وليكون بمثابة تكملة لمعدل البطالة المسجل، والذي تجمعه وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي.

وتراجع معدل البطالة في الصين إلى 3.8 في المئة، في عام 2018 مقابل 3.9 في المئة في عام 2017، ووفرت الصين حوالي 13.61 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2018، بزيادة 100 ألف مقارنة مع عام 2017.

وتجاوز عدد سكان الصين في سن العمل 900 مليون نسمة خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يحافظ على نسبة أكثر من 800 مليون نسمة قبل عام 2035.