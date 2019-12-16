الدوري الأوروبي: قرعة سهلة للإنتر ومتوازنة لآرسنال ومان يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حملت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية، مواجهة سهلة إنتر ميلان، كما جاءت متوازنة بالنسبة لآرسنال ومانشستر يونايتد.

ويواجه إنتر ميلان نظيره لودوجوريتس البلغاري، فيما يلعب آرسنال أمام أولمبياكوس اليوناني، ومانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي.

ويلتقي إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة (5 ألقاب) كلوج الروماني، كما يصطدم أياكس أمستردام بخيتافي الإسباني.

وفي مواجهات متكافئة يلعب وولفرهامبتون مع إسبانيول، روما مع جنت، فرانكفورت مع ريد بول سالزبورغ، شاختار مع بنفيكا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 يوم الخميس الموافق 20 شباط/فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته باستثناء مباراة براجا ورينجرز ستقام يوم الأربعاء.