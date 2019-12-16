باسلامة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في حضرموت

الإثنين 16 ديسمبر 2019

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، اليوم، عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.



واطلع الوزير على سير العمل الجاري في تجهيز المبنى الشرقي لمتحف المكلا الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90بالمائة، واعادة تأهيل صالات المتحف، وذلك بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

واستمع الوزير من مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف رياض باكرموم، الى شرح حول مكونات المتحف، في اعادة الوجه المشرق للمتحف.

Advertisements

كما اطلع الوزير على التجهيزات الفنية لاستكمال مسرح حضرموت، وسير الأعمال في تركيب الصوتيات وشاشة العرض والأمور الفنية الأخرى عقب استكمال الأعمال الإنشائية.

واستمع الوزير، من مدير مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحوم ، إلى شرح حول العمل الجاري لإنجاز المسرح بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والذي يتكون من طابقين ويتسع ل 420 شخص.

وزار باسلامة قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور، واطلع خلالها على المعرض العسكري الأول للصور الذي نظمته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة الذكرى ال 52 للثلاثين من نوفمبر ذكرى الاستقلال المجيد.