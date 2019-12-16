وزير خارجية قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا من أجل حل الخلاف الخليجي

الإثنين 16 ديسمبر 2019

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية، وإن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.



وقال الشيخ محمد لقناة (سي.إن.إن) أمس الأحد: ”كسرنا جمود عدم التواصل ببدء التواصل مع السعوديين“.

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وأضاف: ”نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة“ دون أن يتطرق إلى ذكر التنازلات التي يمكن أن تقدمها بلاده.

وتابع: ”نحن دولة صغيرة، وسنبقى ممتنون للدول التي وقفت معنا في أزمتنا، ولن ندير ظهرنا لهم“.