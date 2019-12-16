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المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإتفاق ستوكهولم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 ديسمبر 2019

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر .

 

وتزامن وصول غريفيث مع تصعيد حوثي وصفته القوات المشتركة بـ"الخطير"، مؤكدةً أنه يهدف لنسف عملية السلام والهدنة الأممية في الحديدة، غرب البلاد.

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ونقل موقع "العربية.نت" عن مصدر في مطار صنعاء الدولي تأكيده أن طائرة أممية وصلت للمطار وعلى متنها غريفثس وبرفقته وفد أممي، مؤكداً أن المبعوث الأممي رفض الادلاء بأي تصريحات لدى وصوله عن طبيعة وأهداف الزيارة.

 

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي قيادات الحوثيين، في محاولة جديدة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم الذي مر عام على توقيعه دون تحقيق أي تقدم يذكر في تنفيذه.

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