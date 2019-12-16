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مصير غامض لوزير داخلية الحوثي ومحافظ صعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 16 ديسمبر 2019

كشفت مصادر ميدانية عن مصرع وإصابة عدد من قيادات الميليشيات في غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لعناصرهم بحضور وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها عبدالكريم الحوثي، وهو عم عبدالملك الحوثي مع محافظ صعدة المعين من قبلهم محمد جابر عوض .

 

وتضاربت الأنباء حول مصيرهم، فيما تحدثت الأنباء عن مقتل وإصابة 45 حوثياً في الغارات.

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وأوضحت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير موكب للقيادات الحوثية، وأخرى استهدفت تجمعاً لهم حضره الوزير الحوثي والمحافظ عوض، في منطقة قريبة من المناطق المحررة في رازح والمتمثلة بمنطقة الأزهور .

 

ولفتت إلى أن المنطقة شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية المرابطة في المنطقة وعناصر الحوثي عقب الغارات.

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