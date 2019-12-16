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شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرمي يشدد على ضرورة تنفيذ إتفاق السويد قبل أي مشاورات قادمة والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
شدد وزير الخارجية، محمد الحضرمي، على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما يعزز من فرص السلام في اليمن قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم ،مع السفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين ،العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.
واستعرض الوزير الحضرمي مع السفير الروسي ،التطورات السياسية المتصلة بالشأن اليمني، ورؤية الحكومة اليمنية بشأن الحل في اليمن.
وأشار وزير الخارجية الى أن السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الاممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاث..مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتسلسل كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن..مجدداً وقوف بلاده الى جانب اليمن ومساعدته للخروج من أزمته الراهنة..معبراً عن أمانيه في أن يحل السلام في اليمن قريبا.
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