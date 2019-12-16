شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة .. إخماد حريق بمصنع بلاستيك دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مصنع أكسسوارات سيارات وبلاستيكيات في منطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المصانع فى المرج، وتم الدفع بـ 10 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
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